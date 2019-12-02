高以翔靈堂2日設在金寶軒會館，遺照是爸媽挑選，正如經紀公司傑星傳播所言，「這張照片最能表達Godfrey在至親好友心中的溫暖形象。」遺照上的照片就像他給人的印象，既陽光又俊朗。靈堂布置相當典雅，圍繞潔白鮮花，與高以翔生前的風度翩翩非常符合，他身前好友也送上花籃致意，包含林志玲、胡兵、曾國城夫妻等。

令人不由得鼻酸的是，高以翔女友Bella致意花籃寫上，「志翔安息，放心高飛」她輕喚高以翔的本名曹志翔，而Bella爸媽也寫下，「親愛的Godfrey，奔夢離家飛翔去，再續情緣入夢來。」字句感傷。

高以翔好友送鮮花致意。（吳松翰攝）

靈堂一樓大廳門外，也有許多粉絲獻上鮮花，包含3位來自大陸的自由行粉絲，他們感性地說：「很不捨他的離去，再怎麼樣也要來看一眼。」還有不少粉絲獻上花束，卡片寫下，「記憶有你，你便永生，你在未來等我們，我們在回憶裡懷念你。」場面相當感人。

(中時 )