印度安全機構近期討論外資是否應參與戰略工程領域建設，由於印方尚未決定華為是否加入第5代行動通訊建設，國安與吸引外資議題再成焦點。

印度時報（Times of India）2日報導引述不具名官員的說法，印度政府討論推出安全措施，就外企參與戰略領域產業，是否應在國安審查及相關限制上採取初步行動，不過官方尚未決定哪些領域可能面臨限制。

消息人士指出，由於某些領域具敏感性，美國及歐洲部分國家已限制外國機構參與。這名人士指出，印方討論是對所有參與建設的海外企業進行國安審查與相關限制，但重點是企業來自像中國這樣的國家，參與可能有安全疑慮的領域，被認為是敏感的。

由於國安因素，印度政府仍在討論是否同意華為參與第5代行動通訊建設，印方同時也研議，對所有外企參與敏感領域產業進行國安審查與設限。

報導指出，華為電信設施因安全疑慮禁止在美銷售，美方還向部分國家施壓，要求勿用華為設備。

印度政府希望擴大吸引外資，官員指出，政府仍覺有必要保持最低限度外資審查，避免官員和執法機構濫用職權和規定，導致外資卻步。

(中央社)