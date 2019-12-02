名模林可彤也曾試過許多減肥法不見效，直到認真研究營養知識、調整飲食後，兩、三年下來，她的大腿、臀部漸漸緊實、苗條，手臂、背部的肌肉也開始有了明顯線條。

穿著一身亮眼的上衣與貼身的運動褲，紮起高馬尾，名模林可彤在草皮上活力充沛地練起瑜伽下犬式，全身上下的線條格外明顯，幾乎無一處可令人挑剔。實在很難相信，林可彤已是兩歲孩子的媽。

不過林可彤並不是天生就有令人稱羨的窈窕體態。「我以前聽到要穿緊身牛仔褲，就會很煩惱，」林可彤20幾歲時就從事模特兒的工作，她身形高佻，看起來不胖，但身材比例並不勻稱。「我上半身超瘦，可穿到XS號，但沒什麼線條，下半身卻很胖，褲子要穿到L號。」試過許多減肥法，下半身還是一樣肉肉、垮垮的。

當時林可彤知道自己飲食習慣不是很健康，她很愛吃宵夜，最愛鹹酥雞跟滷味，邊看電視邊配，幾乎已經是一種習慣。也因此林可彤背上三不五時就冒痘痘、還有嚴重的便秘困擾，常亂喝一些宣稱可清腸的茶飲。結果有幾次喝到嚴重腹瀉倒在廁所起不來，還有一次喝朋友推薦的玫瑰花草茶，肚子劇烈絞痛到突然昏過去。

直到快30歲時，她在媽媽的推薦下接觸瑜伽，練出了興趣。但一段時間後身形卻始終沒有改變。這讓好勝心強的林可彤有些不甘心，決定戒掉吃宵夜的習慣，並認真研究營養知識，調整飲食，也學著動手做菜。

林可彤三餐儘量自己煮，喝飲料、吃炸物也要DIY。（圖片來源：pixabay）

飲食習慣改變後，林可彤發現自己長痘痘、便秘的情況改善，大腿、臀部也漸漸變緊實、苗條。原本手臂、背部只摸得到卻看不到的肌肉也開始有了明顯線條。更神奇的是，兩、三年下來，她的褲子size小了兩號，體重卻比過去整整增加了10公斤。瘦身有成，林可彤分享心得：只要三餐儘量自煮，挑選營養豐富的食物吃，就不容易變胖。

以前，早餐總愛吃蛋餅配奶茶，現在她改吃1片全麥麵包或饅頭，1顆蛋，再配上1杯拿鐵或豆漿。「我喜歡喝牛奶，拿鐵的鮮奶比例比較高，喝完很有飽足感。」若還是有點餓，就再配上一小把堅果充飢。

平日通常要在外拍攝，午餐只能叫便當，主菜就儘量選擇滷雞腿、白斬雞、烤魚、蒜泥白肉或海南雞飯等，蛋白質豐富又不油膩。

能自己做晚餐時，林可彤大推蓋飯，只要炒一道有菜有肉的料理，像是空心菜牛肉、芥蘭牛肉，鋪在五穀飯上，一次就能吃到足夠的蛋白質、碳水化合物與蔬菜。「很省時，兩個人的份量也好拿捏。」時間充裕時，就再熬一鍋蔬菜雞湯搭配。

對實在難抗拒的美食，就自己動手做。她是「手搖飲料控」，看到琳瑯滿目的口味就忍不住想嚐鮮。因此有空時，她就自製鮮奶茶、蜂蜜檸檬、梅子綠茶，「偶爾想喝甜一點就加蜂蜜。」她也買氣炸鍋，想吃炸物時就自己做來解饞。林可彤很反對只吃單一食物減肥的方式，「狂吃蘋果、奇異果，既不容易飽，營養又只有糖分，這種飲食方式根本不可能維持很久。」

產後因帶小孩，運動的時間變少，林可彤只要有時間，就會到住家樓下的健身房做運動。睡前再做20～30分鐘瑜伽伸展，也能幫助入睡。「年輕時喜歡上各種團體課，跟朋友一起流汗，現在自己的時間很寶貴，反而喜歡一個人安靜、專注練習。」

林可彤盡可能親自下廚，利用不同蔬菜搭配豆乾、雞蛋與肉類等優質蛋白質，就能吃到營養滿分又不怕變胖的一餐。（圖片來源：林可彤提供）

「減重最困難的事，就是為了某事突然急著想瘦。你會覺得自己再怎麼努力運動、節食，都瘦不下來，」林可彤建議想瘦身的人，要把時間拉長，建立可持續的飲食、運動習慣，否則太激烈、極端的節食，很容易在目標結束後，快速復胖。

林可彤的運動菜單:

運動後別怕吃東西，1小時內補充富含蛋白質的食物，能幫助肌肉成長並補充營養。

●運動前：1根香蕉、幾片燕麥餅乾或全麥吐司，1個手掌心的堅果或半顆烤地瓜。

●重訓後：補充1碗牛肉麵、煎鮭魚或雞肉沙拉，搭配杏仁、堅果奶或豆漿加高蛋白粉。

●跑步前後：喝運動飲料加一點堅果，或吃1顆茶葉蛋配豆漿。

林可彤小檔案:

1981年生，模特兒、廣告明星、女演員，育有一子。

曾獲選香港超模選舉時尚秀十大專業名模。

著有《我不是天生瘦》、《女子訓練營：跟著我們瘦身×生活×保養，快樂打造微肌美形》，近年參與台視電視劇《如果愛，重來》、網路劇《咕咾小姐》演出。

(中時電子報)