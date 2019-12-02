據《香港經濟新聞》2日報導， 亞馬遜（Amazon）等美國6大科技企業被指，過去8年在全球各地共避稅1,000億美元，其中以臉書（Facebook）的情況最嚴重。Facebook被指，過去8年平均實際稅率僅為10.2％，為6大科企最低。

專門研究稅務的組織Fair Tax Mark發表報告指，亞馬遜、Facebook、Google、Netflix及Apple過去8年採取各種避稅的措施，包括轉移公司的營收及利潤往避稅天堂或者低稅率國家，而且會延遲交稅。

該組織又指， Facebook在過去10年營收共達1,731億美元、利潤高達755億美元，但Facebook所繳交的稅項僅為77億美元，代表其實際稅率僅為10.2％，為6大科企最低。

Facebook指，在2018年，公司在全球所繳交的稅款高達38億美元，而公司在過去5年平均實際稅率都超過20％，強調公司有認真履行交稅的義務。

另外，報告更特意點名亞馬遜，稱亞馬遜過去8年的營收多達9,605億美元，利潤亦高達268億美元，但亞馬遜所繳交的稅款僅為34億美元。

該組織指，此代表亞馬遜的實際稅率僅為12.7％，遠低於美國此前的企業稅稅率的35％。

亞馬遜認為，該報告的指控並不正確，又稱亞馬遜在2010年至2018年期間的實際稅率為24％。亞馬遜又稱，公司的淨收益率較低，故其繳交的稅率較低。

(中時 )