占地廣達200公頃的麗寶樂園渡假區，擁有豐富的自然景觀，園區內的落羽松林全長1公里，共有綠、黃、橘、紅不同色彩，12月份進入最佳觀賞期，今年首度推出「摩天輪落羽松秘境套票」吸客！不僅有浪漫美景，還可搭乘「天空之夢」摩天輪元旦迎接曙光，「尋光之旅日出套票」限量120個名額。

麗寶表示，麗寶樂園渡假區的落羽松林全長1公里，12月份將進入最佳觀賞期，今年首度對外開放，並推出「摩天輪落羽松秘境套票」，遊客除了可實地探訪落羽松林、體驗充滿詩意的美景外，還能從「天空之夢」摩天輪上的另一種角度，飽覽落羽松祕境全貌，以及台灣海峽、雪山山脈等風景，體驗相當豐富。

麗寶樂園渡假區表示，「摩天輪落羽松秘境套票」即日起可至官網購買，包含「天空之夢」摩天輪搭乘券1張、落羽松秘境門票1張，每人350元；凡購買「天空之夢」摩天輪任一票種或憑麗寶樂園購票證明等，也可於摩天輪售票櫃台現場加價每人100元，購買落羽松門票1張。

落羽松開放日期為12/7-12/22每週六、日上午11:30至下午16:30，遊客可從麗寶OUTLET步行約15分鐘即可抵達，或搭乘園區免費接駁車前往落羽松祕境。 此外，「天空之夢尋光之旅日出套票」含天空之夢元旦日出搭乘券1張（可連續搭乘兩圈）+SUBWAY早餐組合1份+摩天輪造型積木1個，每套699元，即日起開賣至12/30，限量120個名額。

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