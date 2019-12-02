由麥特戴蒙及克里斯汀貝爾聯手飆戲的《賽道狂人》上周四上映，一舉開出2500萬票房，順利奪下全台新片票房冠軍。電影改編自撼動全球的真人傳奇故事，將1966年國民車品牌福特大戰賽車界霸主法拉利搬上大銀幕，精采絕倫的劇情搭上緊湊刺激的賽車對決，讓觀眾給出熱烈好評，Yahoo網友滿意榜更拿下4.3顆星的高分評價。北美及海外市場穩守票房，開片半個月已狂掃全球超過1億4300萬美元的好成績（約台幣44億）。

麥特戴蒙（左）與克里斯汀貝爾合演電影《賽道狂人》。（福斯提供）

開鏡前貝爾接受資深特技統籌暨特技車手勞勃納格的訓練，在亞利桑那州鳳凰城的巴布邦杜蘭特高級駕駛學院共度了一周，納格說：「貝爾全心投入，並且很有賽車的才華，他是我訓練過最會開車的演員。」聽聞教練的高度評價，貝爾謙虛表示自己不是也不會變車神：「事實上我每天在片場上都會私下告訴自己沒有什麼好證明的，不需要逞強、不需要做過頭！但我演得很開心，但我從沒覺得自己車藝精進，那些人對我太慷慨了，我很享受開車的當下！」而現實生活中貝爾不是追求競速的車手，他現在開的車是豐田的Tacoma中型皮卡，而回想他的第一輛車也是中古的別克轎車。

為了精準詮釋出劇中靈魂角色「超級狂人肯邁爾斯」，導演詹姆士曼格認為只有克里斯汀貝爾是不二人選，他甚至開玩笑地說貝爾根本就是在演自己，貝爾也幽默回應原來我在導演心中是個難搞的「混蛋」。貝爾的演藝生涯建立在大膽的角色之上，當他扮演真實人物時，無論是《燃燒鬥魂》中的迪基艾克倫德，還是《為副不仁》中的迪克錢尼，他都融入這些並呈現他們的本質。曼格表示：「在很多方面，肯邁爾斯和克里斯汀的性格很相似，他是個很有天賦的演員，卻不喜歡當電影明星。當他感到駕馭角色時會樂在其中，駕駛賽車易如反掌。他也是個出身自勞工階級環境的英國人，並找到和肯的一百萬個相似處，我知道他會喜歡為了本片接受訓練和開車。」

在曼格的堅持之下，希望用土法煉鋼的方法來拍攝，要演員親自駕車並在賽道上奔馳，以捕捉到最寫實的情緒反應，曼格說：「在這個電腦不可思議地加強動作電影的時代，目標是令本片及這些兇猛的汽車、引擎和危險的性感能夠極其寫實、真實和堅韌。這些角色以每小時200英里的速度駕駛薄鋁殼，他們的膽識和在這種情況下生還的奇蹟，是我真正想要傳達的東西。」曼格要他的兩位主角盡可能多親自在真的賽道上駕駛真正的車，他說：「重點是要盡可能讓演員親自上陣，要令觀眾身歷其境，既能聽到又能看到螺栓在汽車底盤上嘎嘎作響，也能感到引擎振動，並瞭解他們有多努力打造這輛車，以及車子已經快到瀕臨爆炸的邊緣。」

《賽道狂人》劇情圍繞在兩位賽車界的傳奇人物卡洛謝爾比（麥特戴蒙 飾）及肯邁爾斯（克里斯汀貝爾 飾）上，這兩位桀傲不馴賽車狂人受到福特汽車的號召下，必須在短時間內打造出世界上最強大的賽車，並要在賽車比賽的最高殿堂法國24小時利曼耐力賽，一舉拉下賽車界霸主法拉利，登上冠軍寶座頭銜，面對史上最不可能的挑戰，碰上極度官僚並處處干涉的福特集團，以及早已極近完美的法拉利車隊，他們會如何突破重重考驗，並讓他們名留青史？電影現正熱映中。

(中時 )