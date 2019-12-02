國民黨總統參選人韓國瑜近日接受錢怡君主持節目《T台政經話》專訪，針對近期幾個具爭議的「砂石案」及「共諜案」，韓國瑜都有正面回應，他並再度呼籲蔡英文總統進行政見辯論，並強調「政見發表不要像高爾夫球，球一揮出去之後就不回頭了。希望未來的辯論是乒乓球，一方講完後、另一方來辯駁，是快速、雙向、激烈的言語表達，讓台灣人民知道，下一任總統要帶大家往哪裡去。」他更強調，不要用讀稿機、看板，才是公平清爽的方式。

韓國瑜表示，自己問心無愧，黃國昌如果有不法的證據，就到檢調單位告發，但卻遲遲沒有動作，他認為目前的爭議是造謠、抹黑，有「意圖使人不當選」之嫌，呼籲民眾要想清楚事情的真相及背後的動機。外界質疑時任立委的韓國瑜，非雲林選區卻關說中央爭取西螺堤防建設，對此韓國瑜重申，自己是雲林的女婿，堤防建設攸關當地民眾的生活品質，一切依法爭取，是單純的為民服務。而對於李日貴「外省女婿」的一番話，韓國瑜強調是媒體「標題殺人」，一切都是斷章取義。

主持人錢怡君問及王立強事件，韓國瑜認為，王立強是冒牌情報員，一定要接受中華民國的司法調查，總統蔡英文握有國家資源和調查權，「蔡英文應該站出來，告訴台灣人民這是一個假的共諜案，結果執政黨不說，搞得模模糊糊，請問目的何在？」經歷了319槍擊案、吳敦義錄音帶案、黃俊英走路工事件，人民已經變聰明了，韓國瑜表示：「請民進黨不要再用過去這些老招來打選戰，應該用執政三年的成績單來說服選民。」

(中時 )