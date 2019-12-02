民進黨這兩天一定對檢調恨得牙癢癢，先是高雄高分檢認證九二共識不等於一國兩制，接著北檢又起訴「卡神」楊蕙如，她在網路上帶風向，等於宣告民進黨販賣亡國感都是謊言。如今真相水落石出，當初歸咎於蘇啟誠，為自己卸責的駐日代表謝長廷，則應負起政治責任。

近年來，民進黨為鞏固自己的政權，一直對國人販賣「芒果乾」(亡國感)，透過各種管道對民眾洗腦「大陸的滲透無所不在」，對政治立場不同的人，動輒抹紅，打成「中共同路人」，引發國內對立。

去年9月發生的「關西機場事件」就是經典案例。綠營一開始就統一口徑，說這是大陸那邊的假消息，目的在攻擊駐日代表謝長廷；如今真相被檢方發現，最早帶風向攻擊大阪處的，就是楊蕙如的網軍，楊過去與謝長廷關係密切，楊上網帶風向的行動，跟謝有沒有關聯？謝長廷迄今仍穩坐駐日代表，難道夜深人靜之時，謝長廷覺得心安嗎？

「王立強共諜案」又是另一齣鬧劇。王立強爆發時，親綠媒體以斗大標題「中國間諜」形容，渲染大陸勢力介入選舉，對韓國瑜提供可觀的金援。

但查辦狀況如何？澳洲情報單位已認定王立強是無價值的低階情報員。民進黨作為執政黨，擁有國家機器，卻連個滲透韓國瑜的證據都抓不到，如果真如綠營這般鋪天蓋地地指控，「匪諜就在你身邊」，何以一點線索都沒有？在抓到大陸網軍之前，反而與綠營關係深厚的楊蕙如先露餡？

難不成，大陸網軍就比較高明？比較會隱藏自己，楊蕙如的網軍技術比較差，容易被抓？又或者是說，其實很多綠營說給台灣人民聽的滲透故事，多半都是他們瞎掰出來的「小說」，目的終究只是為了選舉，選舉過了，這些「小說」又都拋到腦後，哪天換誰又要跟他們選舉了，「小說主角」又會自動換人。

此事檢方必須追查到最上層，究竟楊蕙如的資金由誰提供，政府是否有人涉入此案都必須關切，政府絕對不能拿人民納稅錢去網路上帶風向洗人民的腦，把台灣民主自由踐踏在地。

(中時 )