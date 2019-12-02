自稱共諜的王立強向澳洲投誠爆料，中共滲透台港澳及他參與操縱台灣2018選舉的內幕，立即被民進黨引用成打擊國民黨與韓國瑜文宣武器。不料，王立強的詐騙犯行被揭露，連澳洲媒體以「China Spy Farce」（中國間諜鬧劇）為標題，批評王立強僅是低階的小角色，而且他所謂的爆料很多早就已經公開，缺乏新意。對此事件演變，前立委孫大千提出五問題，譏諷民進黨及其附隨組織、名嘴到底掌握了什麼情資？

孫大千在臉書提出五問題：

第一，澳洲第九頻道新聞節目「六十分鐘」節目，當時是基於什麼考量，要配合王立強大肆炒作，宣傳造勢，難道不知道，這樣做會嚴重的影響到台灣的總統大選嗎？

第二，民進黨總統府在第一時間就宣布，國安單位已經掌握相關情資，到目前為止，卻遲遲不敢對外界說明，到底掌握了什麼情資？

第三，民進黨主席桌榮泰在站台時居然還可以公開表示，已經聽到這個傳聞很久了，到底是什麼傳言？又是在哪裡聽到的呢？

第四，王立強的上級向心夫婦就這麼湊巧剛好在台灣，台灣的檢調單位當然立刻把向心夫婦帶回調查，並且限制出境。接下來，特定媒體就開始報導一些檢方否認的內幕消息，繪聲繪影的加深民眾的疑慮。這些媒體難道不應該交代一下，檢方已經否認的訊息，又是從什麼管道得到的呢？

第五，當然，還有一大堆在旁邊敲邊鼓的影評人，也是勞苦功高。台灣這一群以「黑韓」為人生目標的媒體工作者和Call-in來賓是不是也應該要還給台灣人民一個道歉呢？賣了這麼多「黑心芒果乾」給台灣民眾，現在要裝傻裝睡躲起來了嗎？

孫大千譏諷表示，就算這一齣「跨國黑韓大戲」最後被證明是一場「鬧劇」，所有勞苦功高的劇組演出人員好歹也要站出來謝幕一下吧？網友亦呼應指出：「假新聞做到外國去了!綠色詐騙執政集團，泡製假新聞再升級，由內製，外製，出口轉內銷....」、「當一個政府說謊成性，會是怎樣的社會？」、「爛劇本，編的導的太爛了」。

(中時電子報)