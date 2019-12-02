高以翔在大陸錄製節目不幸猝死，遺體昨下午終於運抵達台灣，除了昨凌晨不少粉絲頂著不到6度低溫，守候在杭州殯儀館外，淚送偶像回家，看到靈車駛出後，更追著哭喊高以翔的名字，場面令人鼻酸。也有粉絲拿了近400百張卡片交給高以翔的二哥高宇橋，希望慰問心碎的家屬，粉絲哭著說：「用這種方式送他回家，我們真的很傷心！」高以翔返台前就有不少粉絲守在靈堂外等候，擔任護理師的台灣粉絲Kate心痛地說，26日一早她就去桃園機場送機，沒想到竟是用這種方式接高以翔回家。

高以翔的二哥緊緊抱裝著弟弟牌位的包包，和高的女友Bella（後戴墨鏡黑色口罩者）一起返回台灣，到機場接靈的大哥上前擁抱摟肩。（粘耿豪攝）

Kate說，她從高以翔客串演出《鬥牛要不要》時就被圈粉，26日一早高翔要搭11點多的班機去寧波錄影，她還特地隻身跑去送機，由於當時已經10點多，加上她覺得高以翔看起來相當疲累，所以沒有上前要求合照，不料卻成為遺憾，不過她有拍下高以翔離開台灣前的最後身影。身為護理師的她講著講著忍不住紅了眼眶：「我恨不得自己在那邊，為什麼我在這邊救人，不是救他，早上才看到的人，晚上就這樣不見了。」

住在桃園、來自大陸的粉絲沈小姐從昨天下午到傍晚一直在靈堂及殯儀館移靈現場直播，她說：「從昨天開始就有幾千名以翔的粉絲加我微信，希望我能幫他們獻花，但是我只能加兩個群組各500人」，為了讓無法來台灣的粉絲也能隔海目送高以翔回家，所以她才一直開直播。

高以翔遺體運抵第一殯儀館，除了大批媒體，也有數位忠實粉絲到場接偶像回家。（林淑娟攝）

高以翔遺體運抵第一殯儀館，除了大批媒體，也有數位忠實粉絲到場接偶像回家。（林淑娟攝）

來自廣州的陳小姐，過去經常來台灣洽公，她說自己曾夢想有一天能偶遇偶像高以翔，總以為以後還有機會，沒想到當天26日晚上她還看到高以翔有更新微博，幾小時後就接到死訊，「明天是他的頭七，我已經一周無法工作了，今天是專程從廣州飛來台灣，沒想到第一次見到高以翔，會是在殯儀館」。

(中時 )