「高雄各界挺韓後援會幹部大會」百工百業共計7000多人擠爆鹽埕區國際會議中心。（袁庭堯攝）

韓國瑜到場時受到各界代表夾到熱烈歡迎。（袁庭堯攝）

「高雄各界挺韓後援會幹部大會」百工百業共計7000多人擠爆鹽埕區國際會議中心。（袁庭堯攝）

國民黨中常委、全台勞工後援總會總會長侯彩鳳也號招1300多名勞工代表站台挺韓。（袁庭堯攝）

各界代表從韓國瑜手上一一接過戰旗，氣氛沸騰。（袁庭堯攝）

韓國瑜提醒大家，在選前關鍵40天，要避免假新聞與民調的危害，堅定支持國民黨所有提名人。（袁庭堯攝）

高雄市挺韓後援會扛出一支重達100公斤的木製大筆送給韓國瑜，象徵扭轉乾坤，撥亂反正，一筆定江山。（袁庭堯攝）

活動最後韓國瑜與國民黨高雄八位立委候選人與7000多名支持者合影。（袁庭堯攝）

國民黨總統參選人韓國瑜2日晚間出席「高雄各界挺韓後援會幹部大會」，號招百工百業7000多人擠爆鹽埕區國際會議中心。韓國瑜表示下午有企業家對他說「看台灣選舉幾十年，沒有一場向今年這麼奇怪」。韓國瑜提醒大家，在選前關鍵40天，要避免假新聞與民調的危害，堅定支持國民黨所有提名人。

韓國瑜強調，下午與企業家進行座談，席間有位教授向他表示，看了台灣政治幾十年，每有一場選舉像今年這麼奇怪。全台媒體、網路都不敢監督總統、執政黨，卻壓倒性的抹黑反對黨。此外，「假民調、假新聞滿天飛」主管NCC卻視而不見。

「民進黨的執政，好像天生就不喜歡台灣人快樂！」韓國瑜痛批民進黨忽視中南部這麼多鄉親愛民進黨，三十多年來無怨無悔挺民進黨，結果越挺民進黨、生活越辛苦。

韓國瑜認為，台灣的未來有兩條路，一條是光明、各行各業欣欣向榮、兩岸和平交流、國際化的路，另一條則是黑暗、百業蕭條、兩岸對立、與世界隔絕的路，2020年1月11日就要關鍵點。

韓國瑜再次呼籲，若他明年當選，全台小學至博士班的學生，政府都有補助、獎勵進修的計畫，45歲以下軍公教警消也有帶職、帶薪出國進修補助。

活動最後，高雄市挺韓後援會扛出一支重達100公斤的木製大筆送給韓國瑜，象徵扭轉乾坤，撥亂反正，一筆定江山。

(中時 )