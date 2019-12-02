小朋友的童言童語經常讓大人尷尬，日前有名網友分享，小時候不懂事，曾在路邊看到「跳蛋」的招牌，就馬上向媽媽吵著要買跳蛋，讓媽媽只能尷尬地拉著他，「走啦...去吃飯了」，網友也曝光當時為何執意想買跳蛋的原因，讓底下網友紛紛笑翻。

原PO在Dcard上表示，國小的時候曾經有一段時間大家都很沉迷彈力球，那時候幾乎人手一球，隨波逐流的他也趕緊買了幾顆，之後看到其他同學拿著不曾見過的「蛋型彈力球」，讓他十分羨慕。

男網友分享小時候吵著買跳蛋的趣事。（摘自Dcard）

直到某一天，原PO和家人出去吃飯，餐廳旁邊竟開著一間情趣用品店，招牌就寫著「跳蛋」，讓小小年紀不懂事的原PO馬上想到同學手中的那顆「蛋型彈力球」，因此他就對著媽媽大喊，「媽，我想買跳蛋！」，原PO媽媽見狀趕緊拉著他說，「走啦！去吃飯了」，直到長大後，原PO才想起這段令他尷尬不已的回應。

網友看到文章後，開始分享自己小時候的糗事，「我曾經以為保險套是賣保險的人放資料的套子」、「小時候無意間發現媽媽的跳蛋，我還以為那是玩具！」、「小一寫聯絡簿，跳蚤市場都寫成跳蛋市場，很好奇 老師看到錯字的反應」、「這個後勁好強」。

(中時電子報)