大陸國家主席習近平2日在人民大會堂會見來華出席陸俄執法安全合作機制會議和陸俄戰略安全磋商的俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。習近平強調，今年以來，美國等西方國家加大干涉陸俄內部事務，威脅兩國主權安全，阻礙兩國經濟社會發展。

習近平指出，今年陸俄雙方成功舉辦建交70周年慶祝活動，兩國關係發展進入新時代。面對複雜多變的國際形勢，陸俄要更加緊密地站在一起，始終做真誠可靠的戰略夥伴，給予彼此堅定有力的戰略支持。

帕特魯舍夫則稱，俄陸是具有戰略意義的全面戰略協作夥伴，目前兩國各領域合作都達到前所未有的高水平。俄陸關係牢不可破。當前美國奉行的一系列政策不僅損害俄陸兩國利益，也對整個國際體系和秩序造成消極影響。俄陸在很多重大國際問題上立場相同或相似，雙方應繼續密切協調，維護俄陸兩國各自主權與安全，維護國際戰略穩定，促進多極化和國際關係民主化，維護國際法和公正國際秩序。

(中時 )