10月初，巴黎大眾運輸公司工會宣布12月5日起「無限期罷工」，抗議總統馬克宏提的退休制度改革，許多職業工會都表態響應。政府昨天召集內閣會議商討對策，表示不會退讓。

除了最先發難的巴黎大眾運輸公司（RATP）與法國國家鐵路公司（SNCF）員工，其後，法國電力集團（EDF）員工、教師、學生、郵差、警察、醫師，甚至公共服務窗口、大法官都表示將加入罷工行列。12月5日被法國媒體稱為「黑色星期四」，預計全國將面臨癱瘓狀態。

12月1日，總理菲力普（Edouard Philippe）召開閣員緊急會議，討論如何因應全國大罷工。與黃背心不同的是，除了內政與交通部門外，衛生部長、教育部長等閣員都參與緊急會議，也被要求在接下來幾天輪番在媒體上向民眾報告罷工情況，並提供各種因應對策。

緊急會議前，菲力普向媒體表示，政府將努力陪伴民眾度過這段對話與接下來可能的社會運動時期。他說，雖然抗議與罷工自由是民眾無庸置疑的權利，但也有很多法國人希望能順利上班、移動，因此他呼籲罷工能盡量減低對一般民眾的影響。

12月5日法國大罷工的導火線是馬克宏提出的退休制度改革。現行退休制度依職業與身分類別分為42種，包含本次爭議最大的巴黎大眾運輸、法國國鐵和法國電力公司等員工的特別制（Regimes speciaux），不僅「分攤稅率」與其他職業退休者不同，享有的退休優惠也較多。

馬克宏的新制度企圖統一所有制度，之後將適用統一制（Regime universel），意即不分職業與身分，所有人的退休條件都會以「點數」計算，點數計算方式包括收入、特殊職業事件、工作時數與年資等。

馬克宏對改革態度堅決。之前接受法國電視台專訪時，他將特別制形容為「祖父條款」，至今已不適用，並表示儘管尊重罷工權利，改革的步伐不會退讓。

在解釋新版退休制度時，馬克宏說，政府收進的每一塊歐元，「都將給予所有人相同的權利」。公共行動及審計部長達馬南（Gerald Darmanin）對媒體表示，目前的退休制度「已危在旦夕，那些不想改變的人都在對民眾說謊。好的情況是，我們債留子孫；差的情況是，準備面對退休金削減與增稅。」

然而，儘管新版退休制度較簡單、透明，仍可能有許多問題。法國退休機構網站提到，點數計算機制對於兼職、待業與工傷人員較不利，將影響退休金的金額。意思是可能不利於弱勢族群。另外，規模龐大複雜的統一工程該如何實施、何時實施，以及現行退休人員的權利該如何保障，都是待解決的問題。

根據「星期日報」（Journal du Dimanche）與法國公眾意見機構（Ifop）合作的民意調查，法國民眾對於改革、馬克宏、罷工等問題的看法分歧。對於罷工，支持或同情的民眾占46%，反對者偏多。與過去社會運動相比，這次大罷工所獲的支持度偏低。

而改革方面，儘管每4名法國人中有3人支持退休制度的改革與統一，卻也有64%的民眾不相信馬克宏能達成目標。耐人尋味的是，因為法國尊重勞工罷工權，在支持罷工的民眾中，也有56%的受訪者表示希望進行改革。

(中央社)