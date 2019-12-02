蔡英文、蘇震清競選總部2日晚上成立，立法院長蘇嘉全（左）到場力挺蘇震清（右）。（潘建志攝）

蔡英文、蘇震清競選總部2日晚上成立，行政院副院長陳其邁（左）到場力挺蘇震清（右）。（潘建志攝）

屏東立委第二選區民進黨因莊瑞雄入不分區，蘇震清雖以無黨籍參選，但黨中央決定全力挺蘇，2日晚上在東港鎮舉辦競選總部成立大會，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁、屏東縣長潘孟安、立委余天、莊瑞雄等人都到場力挺，展現大團結。

晚上7時蔡英文進場，主辦單位表示現場共有3萬名鄉親，沿途和總統擊掌。蔡英文致詞時表示，蘇震清參選的屏南區是她的故鄉，故鄉一定要贏。這次選舉是台灣最關鍵的選戰，決定台灣未來要走的方向，除了要再給蔡英文4年時間，也要讓民進黨立委席次過半。

蔡英文細數這3年半來的政績，包括國防自主、經濟發展、綠能及農業等，她說前4年是打基礎，未來4年還要讓她繼續為台灣打拚。她也呼籲，這次選舉每個人都要投票，讓全世界看到台灣的選舉，展現出台灣人有保護台灣、守住主權及民主自由的決心。

蘇震清說，這次選舉有很多含沙射影的抹黑，說他涉入誠美材案，但至今未遭傳喚，民進黨廉政委員會也不成案，證明他是清白的，對手只會躲在後面用不當手段。他強調，這次他不是跟國民黨參選人周佳琪選，而是跟她背後的父親屏東縣議長周典論在選。

在民進黨初敗給莊瑞雄的前立委鄭朝明，同樣以無黨籍參選，也以「正綠」參選人自居。他仍照行程拜票，並強調自己是民進黨的「雙保險」，表示「蘇震清之後有什麼事件爆發，那民進黨怎麼辦？」他也表示尊重總統的立場，希望選民全力支持他。

(中時 )