據德國之聲中文網2日報導，德國聯邦國防軍的「招牌」—

德國特種部隊司令部（KSK）一名士官因涉嫌傾向右翼極端主義將被除名。另有兩名軍官也被控在一次私人活動上向該士官行「納粹禮」。在KSK針對這起新的右翼極端主義案件展開調查後，國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）宣布將採取強硬措施。

這位基民盟主席1日在訪問科索沃時表示，聯邦國防軍不容忍任何右翼極端主義，特別是KSK，因為它是聯邦國防軍的「招牌」，承擔著特別的責任，任何極端主義傾向都會受到處理。

目前，KSK部隊一名士官因涉嫌右翼極端主義行為而受到調查。《畫報》報導稱，德國軍事保衛局（MAD）懷疑此人為右翼極端分子。對他的秘密調查已進行數月。德國國防部向德新社證實了這一消息。

聯邦國防軍已多次受到有右翼極端主義現象指責。德國軍事保衛局新近宣布，未來還將加強對尚未踰越右翼極端主義界限的軍人的觀察。國防部長克蘭普-卡倫鮑爾表示，將特別調查其背後是否有組織網絡。

德國防部發言人對《畫報》表示，對涉案軍人已經採取人事措施，必須儘快將他從KSK除名。報導稱，下周就將予以落實。該報稱，這名士兵曾多次參與阿富汗行動。

報導稱，德國軍事保衛局還懷疑兩名軍官涉嫌有右翼極端主義行為。該報稱，這兩人在涉案士官的一次私人慶祝活動上向後者行了「希特勒問候禮」。其中一人數周前已被停職。另一人正在德國軍事保護局的觀察之下。

(中時 )