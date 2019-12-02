愈晚會愈冷！周一入夜到周二清晨，是這波大陸冷氣團影響最明顯的時候，北部及東北部天氣冷颼颼，中央氣象局預報員劉沛騰表示，周二清晨苗栗以北及東北部、像是宜蘭 新北、新店、淡水、北海岸近山區甚至會出現11度左右低溫。周三冷氣團減弱，但是降雨機率提高，全台「變天」轉濕涼。

清晨為此波冷氣團影響最明顯的時間，苗栗以北近山區平地、沿海空曠地區更下探11度。台南以北及宜蘭低溫將下探12至14度，其他地方約15、16度。白天持續受大陸冷氣團影響，北部及東半部氣溫回升不明顯，北臺灣整天偏涼，高溫僅17至20度；花東亦有涼意，高溫約20至22度；中南部則可比今天稍回溫，高溫約24至26度。

降雨方面，周二時水氣減少，僅迎風面的大臺北、宜蘭及東半部地區有局部短暫雨，其他西半部地區則為多雲到晴。

周三冷氣團減弱，但北冕颱風水氣北移到台灣上空，全台「變天」轉濕涼。劉沛騰說，周三起全台降雨機率提高，周四、周五北部及東北部降雨時間拉長，還可能出現局部大雨，各地也仍有短暫雨。氣象局目前預估周五時玉山、合歡山等3千公尺以上高山則有機會降下「初雪」。

(中時電子報)