日本海上自衛隊神盾驅逐艦出現首位女性艦長，今年48歲的大谷三穗具有海上自衛隊一等海佐（相當於海軍上校）官階，她今天在京都府舞鶴市海上自衛隊舞鶴基地舉行就任儀式，擔任日本神盾導彈驅逐艦「妙高」號(DDG-175)的艦長。

據日本《產經新聞》報導，大谷三穗出生於大阪，1996年畢業於日本防衛大學，是該校首期女性畢業生。2013年在練習艦「島雪」號服役，2016年在護衛艦「山霧」號工作。2016年2月，當時是二等海佐的大谷三穗成為日本海上自衛隊首位女性現役護衛艦艦長。

日本《共同社》報導，妙高號驅逐艦乘員約300人，標準排水量約7250公噸、滿載排水量約9485公噸，是日本攔截彈道導彈的骨幹之一。

大谷三穗在接任神盾艦長之前，曾日本海上自衛隊朝霧級驅逐艦山霧號艦長。（圖／微博）

報導說，在2日召開的就任儀式上，大谷在艦上列隊的自衛隊員前發言稱：「乘員就是我的家人。我作為艦長，決心守護我們的的家庭。」大谷還表示：「雖然被委以重任，但希望自己好好完成被給予的任務。感謝日本防衛省讓女性承擔任務。」

日本《朝日新聞》指出，妙高號主要任務在日本海負責警戒北韓彈道導彈的任務。大谷在談到驅逐艦任務時說，雖然理解任務艱鉅，但心中沒有不安，將全力完成交付任務。

(中時電子報)