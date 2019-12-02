擁有傲人E奶性感身材的雞排妹鄭家純，完全解放了！在她的2020寫真月曆裡，毫不吝嗇裸露白皙雙乳，或是和服半裸，或是全裸入浴，褪衫露美背，既使若隱若現，也讓粉絲看得過癮，狼哞不已。
經常展現驕人身材的雞排妹，還被台灣網民封為「鄉民老婆」。最近她推出2020寫真年曆，首波宣傳照就是一張半裸泡湯的性感照，照片中若隱若現「北半球」，瞬間吸引過萬人按讚。
日前坦承有沒男友、但有固定「炮友」的「雞排妹」，高顏值與性感身材，成了不少粉絲的「宅男女神」，日前預告將推出2020寫真年曆後，造成搶購熱潮，如今已在12月1日將始寄送，寫真照片中不乏穿和服、E乳入浴、露側乳性感照，吸引網友暴動喊：「好漂亮」。
雞排妹的2020寫真年曆特地赴日本拍攝，每月收藏不同風景，形式為14張可單獨收藏紙卡，寫真與月曆同一頁，另桌曆則有「直入你心」與「愛是永橫」直橫版本。皮膚白皙、又有傲人E奶的她，明年寫真年曆除了有穿和服的氣質畫面，還有露出北半球泡溫泉美照，張張誘人。
(中時電子報)
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