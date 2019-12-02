「喝珍奶」也成了今年日本的流行語

日本「2019年新語、流行語大賞」2日公布得獎名單，得到本年度大獎的是，世界盃橄欖球賽日本隊的口號「ONE TEAM」（團結一心），今年在日本爆紅的「喝珍珠奶茶」(tapiru)也入選前10名。

日本隊在世界盃橄欖球賽首度擠進8強，櫻花勇士團結一心的表現讓全球感到驚訝！由於日本隊中包括15名7個國家出身的選手，能有「ONE TEAM」的表現也象徵著四海一家。

入選前10名的還有: 鐵路公司等因颱風將近而提前宣布「計畫運休」(預告停駛)；日本女星發起的反對被強制要求穿高跟鞋運動的「#KuToo」；新年號「令和」；消費稅率調高至10%但食品等維持8%的「輕減稅率」；睽違42年再奪下LPGA大賽冠軍的高爾夫球女選手澀野日向子被封為「微笑灰姑娘」；呼籲高齡駕駛主動繳回駕照的「歸還駕照」；演藝人員未知會經紀公司私接工作被稱為「暗黑營業」等。

今年的評審委員「特別賞」則決定頒給回到日本宣布退休的棒球明星鈴木一朗。鈴木今年3月21日晚間賽完舉行退休記者會，為自己在日本9年，在美國19年的職棒生涯畫上句點。

鈴木在記者會上被問到「後悔嗎？」時回答說，「不可能會後悔的」。

(中時電子報)