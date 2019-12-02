第四屆「台日海洋事務合作對話」會議今天在台北召開，雙方就共同關切事項進行協商。外交部表示，有關「沖之鳥」議題，雖然雙方認知仍有差距，但同意在維持漁船作業秩序及台日穩定關係的前提下，持續進行溝通，以期台日漁業合作關係能有進一步進展。

本屆台日海洋事務合作對話會議，我方由台灣日本關係協會、外交部、科技部、海洋委員會、海洋委員會海巡署、海洋委員會海洋保育署、國家海洋研究院及行政院農業委員會漁業署等機關派員組團與會，日方由日本台灣交流協會、外務省、海上保安廳、水產廳及文部科學省等機關人員出席。

雙方就海上安全合作、海洋科學調查、漁業領域合作、海洋廢棄物處理合作、海洋相關學術交流等共同關切事項進行協商。

台灣日本關係協會會長邱義仁在開幕致詞時表示，台日累積留下來的問題，我方希望兩國不只是照顧到各自國家基本立場，也期盼能夠 在互相諒解的基礎上尋求可能的解決方案。

他說，雖然這些問題說大不大、說小不小，但若沒有處理好，就算不是太大的問題，也可能造成兩國間一些不必要的不愉快，期待雙方能坦誠的交換意見，一點一滴的來解決問題。

日本台灣交流協會會長大橋光夫則說，他相信兩國之間即使是複雜的問題，只要雙方能從大局出發來進行討論，就一定能克服難關，符合雙方人民的期待。

外交部會後表示，台日雙方坦誠交換意見，咸認今後持續對話至為重要。關於「沖之鳥」議題，雖然雙方認知仍有差距，但同意持續進行溝通。

在漁業領域方面，雙方就鰻苗貿易透明化、共同打擊非法漁業及台日漁業協議適用海域雙方關切問題等，秉持互惠原則持續展開協商。

雙方另同意第五屆「台日海洋事務合作對話」將於明年擇期在日本召開。

(中時 )