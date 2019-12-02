據CNN最新民調顯示，美國半數民眾支持彈劾總統川普，並且將他趕下台。美國總統史學家布林克利（Douglas Brinkley）指出，調查結果顯示，川普陷入「大麻煩」。

根據CNN委託市調機構SSRS進行的調查顯示，50％的美國民眾認為川普應該遭受彈劾和下台，43％的受訪者持反對意見。兩項數據雖與10月的調查維持一致，但支持彈劾川普的民眾大幅高於3月的36％，並且創下CNN調查的最高紀錄。

美國德州萊斯大學（Rice University）教授布林克利接受CNN訪問時表示：「有50％的美國民眾希望川普不只是遭到彈劾，還要被免職，凸顯川普陷入大麻煩。民調結果意味著，川普沒有太多朋友，他不知道如何扭轉頹勢。」

然而調查反映，美國兩黨對於彈劾川普的看法分歧。只有10％的共和黨人支持彈劾川普，並將免職，比重略高於10月的調查，但低於9月的14％。

調查發現，53％的受訪者認為川普不當利用職權取得政治優勢，比重高於10月調查的49％。此外，56％的受訪者表示，川普要求烏克蘭調查政敵拜登家族在烏國的事業，利己的成分大於打擊烏國貪腐。

回顧過去陷入彈劾危機的美國總統，柯林頓在1998年面臨相同困境，根據CNN當時的民調顯示，29％的美國民眾支持彈劾柯林頓，並將他免職。當時支持彈劾的比重最高只到29％，柯林頓最終逃過彈劾命運。

儘管川普面臨日益升高的彈劾聲浪，不過川普的支持率仍然上揚。民眾對川普在經濟方面的支持率升至55％，創下2019年4月以來最高。在移民和外貿方面，支持率數據變化不大。

SSRS在11月21日至24日透過市話或手機，隨機訪問1,007名美國成年人，得出以上結果。

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