（日月千禧1樓旅覓酒吧即日起至12/31，推出3款耶誕造型蛋糕。圖／日月千禧）

12月喜迎溫馨歡樂的耶誕佳節到來，台中星級飯店業者爭相推出耶誕套餐吸客！其中，日月千禧酒店推出一系列的耶誕餐與糕點，不僅有海陸百匯加碼火雞佳餚、頂級歐陸饗宴套餐、造型精巧可愛的蛋糕，還舉辦交換禮物活動以及手作教室，讓節日氣氛升溫。

日月千禧表示，三樓饗樂全日餐廳即日起至12/31推出全百匯感恩大餐，蝦蟹等當令海鮮、京式片皮鴨、爐烤美國肋眼（限晚餐時段）以及多國經典名菜無限享用；經典酒款提供暢飲，指定日及12/25晚餐時段加碼獻上火雞佳餚，消費滿2,000元再送「4人同行1人免費」餐券1張。週一至週五每位午餐788+10％、晚餐988+10％；週末例假日午、晚餐每位988+10％。

24樓極炙牛排館12/20~12/25午、晚餐時段端出的極炙繽紛、絢麗耶誕套餐，主菜光是牛排就提供美國菁英級菲力、肋眼；AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛菲力、肋眼；A5日本鹿兒島和牛菲力；AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛＆A5日本宮崎和牛肋眼雙拼六種選擇；其他主菜選擇還包括西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排、法式帶骨香料紐西蘭小羔羊里肌及加拿大波士頓活龍蝦。耶誕套餐價格從2,780至3,680+10％不等。

此外，1樓旅覓酒吧即日起至12/31獻出3款造型蛋糕。包括「聖誕樹」每個120+10％；「聖誕老人蘋安夜」每個120+10％；「聖誕生乳捲」每個399+10％。

1樓旅覓酒吧12/22下午14:00-16:00舉辦耶誕手作教室，每人360元，即可親手製作出獨一無二、專屬於自己的耶誕水晶球吊飾及耶誕襪包包，還可獲得活動證書與紀念照檔案，現場並提供熱巧克力與小點心，於12/15前完成報名可享早鳥9折。

(工商 )