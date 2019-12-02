一名網友日前在三重國小捷運站目睹一起令人氣憤的事件，他表示，當時有位清潔員正在擦拭手扶梯，沒想到卻有一名阿嬤大力推這名清潔員，被旁人糾正後，竟追上清潔員想叫對方去服務台理論，讓清潔員忍不住淚崩。

原PO在Dcard指出，親眼在捷運站目睹一名阿嬤用力拍打正在工作的清潔員，甚至還無禮的大喊，「你擋什麼擋！不會滾去旁邊哦，莫名其妙！」，此舉讓所有人看傻眼，而一旁的大叔見狀趕緊回嗆阿嬤沒禮貌，沒想到阿嬤竟跑上去追著清潔員理論。

原PO繼續說，這名阿嬤接著對著站務員大吼，「你們是怎樣，她直接站在電扶梯擋我的路，我不能罵他嗎」，直到這名無理取鬧的阿嬤離開後，原PO趕緊上前去跟站務員解釋情況，同時，原PO看到無辜的清潔員已經眼眶泛淚，站務員也無奈表示，常常有很多不理智的旅客，他們也沒辦法。隨後，原PO和清潔員說了一聲加油，對方也就真的哭了出來，讓他十分心疼。

文章一出，立刻掀起熱烈討論，底下網友看到後忿忿不平地回應，「社會上總是有些人 讓人想犯法」、「希望該名阿嬤沒有養兒育女，不然真替她的小孩感到擔憂」、「看到妳這樣打 光想像畫面就覺得很難過」、「推暴力不能解決問題 但可以解決製造問題的人」、「光看到文字都生氣了⋯怎麼會有人這麼沒教養」。

(中時電子報)