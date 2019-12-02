根據兒童福利聯盟「菲律賓聯合力量」發表的報告，菲國兒童5人中有3人在家曾遭肢體虐打，聯盟希望透過共同努力讓孩童的聲音被大眾聽見，從各方面改善兒童生活。

由非政府組織家扶國際聯盟（ChildFund Alliance）、國際培幼會（Plan International）、拯救兒童基金會（Save the Children）的菲律賓分部等6個兒童福利團體合組的「菲律賓聯合力量」（Joining Forces Philippines）11月29日發表2019年菲律賓兒童權利現況報告。

報告引述菲律賓社會福利及發展部（DSWD）數據表示，每5名菲律賓孩童中，有3人在家裡受到肢體虐打（physical abuse），常見的情況是由父母、兄弟姐妹或親戚體罰所致。

另外，菲律賓少女懷孕、童婚和童工現象使許多兒童和青少年無法上學或必須中輟，不能完成學業。

報告說，5到14歲的菲律賓童工中，10人中有5人從事農業、深海漁業、畜牧等農業部門工作，4人從事家務、拾荒等工作，1人從事採礦或營造業工作。

報告引述24歲的芮雪兒（Richelle）說，她曾想當老師，但16歲懷孕輟學後，這成為遙不可及的夢想。

為解決學童中輟問題，國際培幼會與菲國教育部合作，在最貧困的兩省瑪斯貝特（Masbate）和北沙馬爾（Northern Samar）提供彈性的非正式課程。芮雪兒現在可運用空閒時間學習，還有老師到她家為她上課。

報告提到，透過替代學習系統（ALS），去年有82萬3013名中輟青少年和成人得以接受非正規教育，較2017年的64萬1584人顯著成長。

家扶國際聯盟菲律賓分部主任狄亞士-艾伯蒂尼（Federico Diaz-Albertini）告訴中央社記者，菲律賓兒童面臨的現況起因相當複雜，涉及社會規範、法規、政府預算運用等方面。

狄亞士-艾伯蒂尼說，他們結盟的目的是讓孩童的聲音被大眾聽見，並回應孩童的需求，尤其在兒童保護方面，包括終止網路性剝削、體罰等，希望在教育、司法、健康和兒童保護與發展等領域促進菲律賓兒童權益。

(中央社)