冬盟今（2）日在斗六進行2場比賽，午場由日職紅隊與韓職聯隊交手，前3局雙方僵持，4局上韓職聯隊藉對方失誤及打線助攻，先馳得點。不料5局下韓職投手自亂陣腳，發生5次暴投，加上日職紅安打連貫，一口氣攻下9分大局，終場就以9比1大勝韓職聯隊。

韓職聯隊4局上先突破防線，面對日職紅隊先發投手日隈Julius，金載顯擊出滾地球，藉著二壘手傳球失誤攻佔二壘，接著再推進到三壘。第7棒洧長赫適時高飛犧牲打，韓職聯隊先馳得點，1比0領先日職紅。

5局下日職紅吹起反攻號角，韓職先發投手孫東賢遇上亂流，先被小鄉裕哉、川越誠司敲安打，接著又出現暴投，日職紅扳成1比1平手。第7棒野村大樹敲出1分打點安打，韓職投手再度暴投並送出四壞球；然後第2棒村林一輝擊出安打，日職紅攻進第3分。

韓職聯隊更換鄭東潤續後援仍無法止血，再被敲出安打後更發生3次暴投。韓職只好再更換投手，金弦登板後援，又被野村大樹擊出二壘打，把比數拉開到9比1，差距有8分之多。

比賽後段日職紅靠牛棚穩住陣腳，神戶文也、引地秀一郎、重田倫明、尾形崇斗各投1局無失分，僅被敲2支安打，有效壓制韓職聯隊打線，終場日職紅隊就以9比1大勝。

此外，單場4打數3安打、有3分打點進帳的野村大樹獲選單場MVP，日隈先發5局無失分，拿下第2勝（0敗），自責分率還是0。

(中時 )