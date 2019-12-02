林志玲今年6月閃電宣布嫁給日本天團「放浪兄弟」AKIRA，上月在台南舉辦婚禮，讓全台一起見證志玲姐姐的幸福，近日夫妻倆合體登上雜誌封面，大聊兩人相識相愛的細節，以及雙方決定攜手共度未來的瞬間，甜蜜稱羨眾人。

林志玲和AKIRA近來一起登上《VOGUE》12月刊封面，林志玲提到他們第一次見面是在EXILE演唱會上，但真正有互動是在舞台劇的會議上，兩人合作時相當有默契，也對彼此都有好感，「我很難界定我們是什麼時候從朋友的感情變成love」，而去年兩人再度聯繫時，就讓林志玲覺得一定是特別緣分，才令他們成為一家人。

林志玲和Akira登上《VOGUE》12月刊封面，大聊相識相愛細節。（翻攝自voguetaiwan IG）

林志玲透露去年祖母過世時，讓她的身心都脆弱到快垮掉，而在她難過時第一時間就想到AKIRA，便打電話給對方，只說了一句「我的祖母…」就哭到說不出話，後來哭著哭著就睡著了，沒想到當自己睡醒後，竟看到AKIRA還沒掛斷電話，她迷迷糊糊地說一聲「哈囉」，AKIRA立刻在電話的另一頭回覆「我在這裡」，也是這個關鍵點讓林志玲認定「就是這個人了吧」，是她一輩子都不會忘記的感動瞬間。

(中時電子報)