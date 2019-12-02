在許多動作電影中，總有這樣的情結：夜晚，主角在河上與反派槍戰，主角不敵，決定跳河逃生，反派只能對著河水一通亂打，然而在水的阻力下，子彈已失去作用，因此主角毫髮無傷。以上的情節算是正確，常規子彈在水中減速得非常快，以至於有效傷害力只剩幾英尺長，著名科學節目「流言終結者」也曾做過相同的實驗，再次驗證水真的能防彈。但是挪威的DSG公司，已經開發一種利用超空蝕效應(Supercavitation)的新式子彈，它的在水下的有效射程達到60公尺，從而開啟了一些有趣的新任務能力。

超空蝕子彈在凝膠中只造成很小的空泡，阻力很低。(圖/youtube)

新阿特拉斯 (New Atlas)報導，水的阻力很大，即使是子彈這樣的形狀，在水中仍然不容易持續前進。不過，超空蝕效應可以指將水下彈丸包裹在氣泡中，以大大減少摩擦阻力，有一種超高速的魚雷就應用了超空蝕效應，使它們在水中的移動速度比普通魚雷快五倍。現在超空蝕效應也應用在螺旋槳，和一些越野船上，另外它也是研究快速潛艇的一種方向。

DSG World record Cavx

挪威DSG公司研究水下子彈多年，這種子彈的前端較圓鈍，之後有一圈特殊的溝，可以產生超空蝕效果，射擊時可以留下一個剛好足夠大的氣泡，使彈丸在中間通過，從而減低很多阻力。DSG表示，在設計子彈時，他們不得不求助於航太業的高速風洞實驗室，就是要找到能夠符合子彈形狀，並且能持續維持的空泡。

成品是驚人的，在DSG發布的影片中，他們用4公尺的凝膠塊來實驗，按理說凝膠塊的阻力比水還要大一些，結果7.62公釐的子彈迅速的穿透全部的凝膠。

DSG目前提供了兩種CAV-X子彈，一種是A2子彈，只能在空氣中發射，但可以在不偏離彈道的情況下擊中水下的目標，並且可以穿透很長的距離；第二種是X2子彈，能夠在水下發射，然然擊中另一個水下目標。

(中時電子報)