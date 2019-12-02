柯文哲頭痛時間，妻子陳佩琪今晚又在臉書發文了！陳佩琪回憶去年台北市長選舉，「柯黑產業鏈」產能最盛的時候，柯文哲在家中看電視政論節目，從第一台罵到最後一台，名嘴們什麼難聽的話都出籠了，看著柯文哲鐵青的一張臉，陳佩琪感慨「黑黑產業鏈」之可怕，是台灣政治路難行的原因。

陳佩琪表示，2017年世大運後的「黑柯產業鏈」之密集與強度，讓人難以招架，柯文哲曾說「兩岸一家親」，是希望釋出善意，讓大家能顧飽肚子，不料一句話卻從那時被罵到現在。基於，柯文哲不選總統，不選的人最大，她拋開顧忌，常忍不住在臉書上寫些情緒感受，不料卻惹來PTT上一片罵聲，幾乎九成以上的帳號都在罵她，有些甚至會用一些不堪入耳的字句羞辱她。陳佩琪感嘆「在PTT上我儼然成了全台灣最可惡的女人」。

陳佩琪對蔡英文博士論文疑雲，也感觸很深，真的是「有關係就沒關係」。竟然沒人在電視台或知名媒體上討論，且資料已被封存30年，自然一點壓力也沒有，試想自己過往史能得到這種「不被討論」的對待，而別人的黑歷史則天天被拿來政論節目上噴口水，這就是「黑黑產業鏈」之可怕，台灣政治路難行的原因。

(中時電子報)