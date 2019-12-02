外交部提供

泰國電子簽證新制不便，藍委要求外交部向泰國提出抗議，外交部今天表示，我方在新制實施前即向泰方表達關切，泰方回應選擇台灣作為新制施行對象，是因為台灣資訊科技先進已足夠成熟實施新制。外交部將持續向泰方積極爭取更便利的簽證待遇。

泰國簽證新制引發國內民眾抱怨，外交部發言人歐江安今天表示，外交部了解我國人對於泰國電子簽證新制的感受，在電子簽證新制實施前即向泰方官員表達關切。我方已呼籲泰方對外明確說明，以釐清國人的疑慮，並採取更加便利的作法。

她說，泰國駐台辦事處也已正面積極呼應我國政府的要求，並在其官網公告說明，泰方強調推動泰國簽證線上申請作業是泰國政府的既定政策，並非單獨為台灣設立，目的是為了提供全球簽證申請人更安全的申請程序。

泰方指出，該措施已適用於泰國其他重要的觀光客來源國，包括英國、法國及中國。該新制度將逐步擴大推行至全世界各國實施。

至於選擇台灣作為新制度施行的對象，根據泰方說法，主要是因為台灣是全世界數一數二資訊科技先進國家，不論在軟硬體的條件都已足夠成熟實施新制。

此外，新制上路後將可服務更多申請人數。同時，泰國駐台辦事處也將延長簽證服務時間，由原來僅於早上9點至11點30分對外服務，延長至下午4點30分，以提供我國人更便利、安全與有品質的服務。

針對我國試辦給泰國免簽政策，歐江安表示，主要考量增加觀光客數量、強化產業、文化及教育交流。此外，我國政府每年均檢視相關成效，據以調整政策。自施行泰國人民來台免簽政策以來，泰國觀光客赴台人數、台泰教育與產業交流人數等均有大幅成長，顯見這項措施甚為成功。

藍委指稱我國對新南向國家出口減少，外交部也強調，自民國105年我國政府啟動「新南向政策」至本(108)年7月，我國對18個新南向夥伴國的貿易總額較推動前成長3.4％，出口總額增加約24億美元(約新台幣720億元)，我國對新南向國家投資總額增加約新台幣180億元。

歐江安指出，要求泰國改善對我國民簽證待遇是外交部重要的工作。外交部將持續向泰方積極進洽，爭取提供給我國人更便利的簽證待遇。政府未來也將續秉持務實外交互惠原則，積極提升與新南向國家的關係，加強落實各項合作。

(中時 )