俄羅斯仍不放棄新建一艘核動力航母

俄羅斯國防工業消息人士表示，在最近俄國防工業與海軍司令部會議上已得到共同結論，俄羅斯新航母的最優排水量為6.5-7萬噸。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯海軍僅只有一艘排水量為5.9萬噸的航空母艦庫茲涅佐夫海軍元帥號，目苛前正處於維修狀態。

俄羅斯國防工業綜合體消息人士表示，俄計劃新建的航母構想要求排水量6.5-7萬噸。

該消息人士同時指出，目前國防部尚未決定要採用設計局所構想的哪一種新航母基礎架構。目前有數個倡議專案，包括涅夫斯基設計局於2019年在國際海軍展上展出的「海牛」航母方案。根據這個設計方的構想，其排水量為7.5萬噸，最多可駐停60架各型戰機和6-10架無人機，建造期需要10-12年。

此外，克雷洛夫科學中心制訂了「風暴」航母方案，排水量為8-9萬噸、長300米。預計該艦上可以裝載最多90架包括無人機在內的飛行器。

俄國防工業綜合體消息人士稱，一旦決定建造，俄新航母的研製和建造價估計為3000-4000億盧布(約合47億至62億美元)，但俄羅斯目前的《國家武器綱要》(2018-2027年)未列入這筆資金。

消息人士強調，俄國防部正繼續研究俄各設計局所提出的各種航母方案，預計在建造2艘通用型船塢艦（西北風級的俄羅斯國產款）時將研發新的航母建造技術，這2艘船塢艦將於2020年在海灣廠（刻赤）鋪設龍骨。

俄軍事領導層多次表示有必要建造新航母，但如果真的做出此一決定，其建造也是在目前的《國家武器綱要（2018-2027年）》完成後才可能實施。

俄羅斯波羅的海艦隊前司令員、海軍上將瓦盧耶夫表示，對於俄羅斯而言，現在開展新型航空母艦的研發、建造，有些操之過急，原因在於航母不屬於防禦武器，而是進攻性武器。

他說，擁有航空母艦，對俄羅斯來說，有益無害，這不是當務之急。航母打擊艦隊包括航空母艦、一艘攜帶核武器的艦艇，大約12艘航母近身護航艦艇，防空導彈艦艇，2-3艘潛艇，以及反潛航空兵。也就是說，這不僅要在航母研發建造上花費數十億美元，還需要在航母配套設施上投入數百億美元。目前建造航母專案會打亂海軍預算的分配。我們還有其他更為重要的力量需要發展，例如，彈道導彈潛艇、巡航導彈潛艇以及航空兵，二者協同作戰，就能順利解決防禦問題。

(中時電子報)