高以翔終於回家了！本名曹志翔的高以翔（Godfrey）上月27日在寧波錄製浙江衛視《追我吧》時發生心因性猝死，35歲青春正好的生命嘎然而止，令親友悲痛、粉絲不捨。他的遺體今（2日）在二哥高宇橋、女友Bella、經紀人的陪伴下，一路從杭州運往上海，再輾轉飛行千里，趕在明天（3日）「頭七」之前，Godfrey終於回到許多親友等著他的台灣！經紀公司傑星傳播也宣布，高以翔告別式將於12月15日上午8點在第一殯儀館景行廳舉行。
高以翔返家之路迢迢，裝載他遺體的棺木清晨約5點從杭州殯儀館運往上海，7點多抵達上海，8點10分運抵東方航空貨運中心，隨即轉往上海浦東機場，搭乘中午的東方航空班機返台。下午2點多左右飛機降落，地勤人員操作裝卸機具，緩緩將裝在航空貨運標準貨盤上、包覆著網繩的高以翔棺木卸載，由拖車從停機坪拖往長榮空運倉儲公司舉行迎靈儀式，航空警察局的警備車尾隨戒護。
家屬在45分鐘內完成手續，先繳交航空公司班機日期、編號及貨運提單、死亡證明書、防腐證明書等文件，並由疾管局前往確認，確保沒有傳染疾病後將文件交給海關，再由海關審核文件，確認無異，移交給報關行將棺木領回。靈柩接著送進長榮倉儲機放倉通關，他的大哥與禮儀公司人員等在這裡迎靈。
一路陪同高以翔遺體回台灣的二哥、女友Bella及經紀人等人，在班機停妥後，由環宇商務中心禮賓人員引導，從空橋旁樓梯走下停機坪，登上等候的禮賓車，經由商務禮遇程序通關入境，隨即趕往長榮空運倉儲的機放倉與棺木會合。海關等相關單位驗放，家屬與法師在機放倉舉行迎靈儀式。結束後棺木送上靈車，下午3時30分驅車離開桃園機場。
載著靈柩的靈車約4點10分抵達台北第一殯儀館，4點40分，高以翔的大哥手捧著弟弟的牌位，移靈至一殯對面的金寶軒，下車時有人喊著「下車了」，整個過程中全程都以大黑傘遮住。隨後抵達靈堂的「高父」曹道成儘管悲痛，仍雙手合十親切地對採訪記者們說「大家辛苦了」，高媽則情緒明顯激動需要親友攙扶，一臉憔悴的女友Bella也快閃進入大廳。Bella返台時被發現身上穿的外套，疑似與高以翔26日飛抵寧波時向粉絲揮手打招呼時穿的是同一件，那也是他留給粉絲的最後身影，想來令人格外心疼鼻酸。
高爸與高媽晚間7點左右離開靈堂，兩人離去前再度對現場記者雙手合十，高爸說「謝謝大家，辛苦了」，媒體簇擁而上追問：「以翔終於回家是否放下心中大石頭？」他說「那是當然的」，貼心的他也不斷提醒記者們要小心階梯。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。