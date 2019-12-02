有人認為，台灣目前最困難的事就是團結，看來棒壇也一樣，為了爭辦「6搶1資格賽」，中職、棒協的合作關係恐怕又要生變。

甫於世界棒球12強賽交出不錯的成績單，為了明年4月1日在台灣開打的「6搶1奧運最終資格賽」主辦權應該歸屬哪方？中華棒協、中職聯盟今（2）日先後發聲明互槓，棒協要求重新協商確認，中職則認為三方協議書白紙黑字俱在，不必多此一舉，對於棒協的要求難以接受。

棒協表示，12強賽雙方合作順利，「6搶1最終資格賽」繼續委由中職負責中華隊的選、訓、賽等事宜。不過有關6搶1的「賽事舉辦」部分，由於中職股東結構改變，由4隊增為5隊，Lamigo球團也轉賣給日本樂天企業，因此期待三方協議書做修改調整，符合現狀後再行決定。

中職則回應，今年1月31日與棒協簽定合作協議書，是經體育署見證後公布周知。針對明年4月的6搶1奧運資格賽相關事宜，中職要求依照三方共同簽署的合作協議書內容執行，組、訓、參賽與主辦賽事均由中職負責。

至於棒協提及中職結構改變，因此期待修改合作協議書內容，中職認為這是聯盟內部事務，不影響對外簽訂合約的效力。

中職強調，從三方協議書簽訂後就承擔組、訓、參賽的責任，進軍12強賽的全部過程都可接受外界公評。完成重任後棒協突然提出重談協議的意見，中職實難接受，將要求依照協議書內容進行後續作業。

原本中職、棒協約定12強賽結束後1周就應在體育署開檢討會，但11月25日的會議因故展延，今天雙方又隔空互嗆。看來需要體育署出面協調，以免棒壇自亂陣腳，影響進軍東奧的目標。

(中時 )