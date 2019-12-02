韓國瑜出奇不意呼籲支持者拒答民調，甚至答「唯一支持蔡英文」，欲以違反常理的非典型選戰手法，突破鋪天蓋地的黑韓氛圍，逆襲對手蔡英文，既跳脫有如流沙坑的民調泥沼，也可重新凝聚民心，直接向對手叫板；雖然短短幾天，賭盤已傳亂象，韓的奇招似見初步效果，但「韓民心VS蔡民調」孰能勝出，猶待明年1月11日分曉。

這次總統大選，與2016年底美國總統大選頗有雷同。一是當時川普為達政治宣傳效果，藉由「劍橋分析」大數據公司，在網路社群透過種種虛虛實實的資料，一再設局製造假新聞，使希拉蕊應接不暇，疲於應付；這也就是韓國瑜面臨「黑韓無極限，道德無下限」，被綠營結合網軍以三分真、七分假的訊息，無所不用其極抹黑染紅的處境。

此外，當時美國主流媒體與傳統民調組織，幾乎都顯示希拉蕊民調一路領先。投票結果，希拉蕊總得票率領先川普約1.3％，最後卻由川普當選，原因雖與美國總統大選採「州選舉人票制」有關，但許多選舉專家也深入檢視大選過程「民調測不準」，就指出極可能與「沉默螺旋現象」及抽樣誤差有關。

這次韓國瑜遭逢空前龐大、惡質的黑韓勢力，加上綠營絕對優勢的媒體資源，使他深陷不表態率居高不下的民調泥淖，因而喊出「口挺蔡，票投韓」怪招，目的除了降低民調公信力，使媒體失去討論意義、削弱宣傳群聚效應，同時也讓支持者勿信民調、凝聚信心。如此手法，又幾分類似川普當年屢向支持者高呼「不要相信媒體、不要相信民調」，不過川普並未要支持者說「唯一支持希拉蕊」，韓國瑜的態度及手法顯然比川普更直接、強烈。

選戰時，無論領先或落後陣營，提到民調往往說「會作為參考」；韓國瑜卻將民調視為綠營佛地魔，直接召喚民心當護法，與蔡英文直球對決，作法不僅非藍營典型，甚至比民進黨更民進黨，膽識、機智及決斷力絕非「草包」；奇招能否助韓以民心擊敗蔡的高民調，就看39天後選民埋不埋單。

(中時 )