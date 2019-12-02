國內媒體調查台灣2018年閱讀習慣，4成台灣人整年沒看過書、只讀臉書不買書，為推廣閱讀風氣、提升市民英語力，台南市政府今年暑假推出「2019臺南市英語閱讀季」，設計「英語故事屋」、「名人英語講座」、「英語魔法校車」等內容，台南市民創下高達40萬本閱讀量，由市長黃偉哲頒獎給積極鼓勵孩子閱讀的學校，期許各校持續推廣英語閱讀。

這份調查報告提及有40.8％台灣人在過去一年中沒看過書，當中又有19％的人已超過10年沒讀過書。為提升閱讀風氣，同時又能提升英語力、強化國際競爭力，台南市政府第二官方專案辦公室推出「2019臺南市英語閱讀季」，與Scholastic美國學樂集團合作，提供免費電子書供市民閱讀，3個月累積閱讀量高達40萬本，連Scholastic美國總公司都感驚艷。

黃偉哲欣喜說，Scholastic所提供的電子書內容豐富、有趣，大大提升閱讀樂趣，讓原本不喜歡英語閱讀的人都愛上閱讀，創造40萬人次的閱讀量，也激發孩子的想像力，提升閱讀力。他表示，台南市民英語電子書閱讀量高達40萬本，慢慢累積英語實力，正向影響到城市英語力的大幅進步。國際EF機構公布六都成人英語力中，台南躍升六都第二，甚至超越日本東京、俄羅斯聖彼得堡等國際城市。

黃偉哲也盛讚「英語跑跳碰」第一名得獎學生林以謙，短短2個月上傳300部影片，獲得首獎實質名歸，也期勉南市學子善用免費英語電子書，提升國際競爭力，他拍拍林以謙肩膀打趣「明年台南衝到第一名就靠你了！」

美國學樂集團台灣區總經理李霽庭表示，藉由今年英語閱讀季成果，再次證明閱讀英文不難，只要選對書、有方便媒介，絕對可以打造雙語環境。 二官辦表示，今年英語閱讀季獲得廣大回響原因有三：第一，現今「人手一機」順勢推出「線上」英語電子書，方便通勤族、青少年閱讀，家長也可運用免費資源，輕鬆與孩子英語共讀；第二，結合闖關遊戲、集點得裝備，引發學生閱讀動機；第三，今年獲玉山銀行贊助「你看書、我贈書」，鼓勵民眾閱讀也能做公益。

除了Scholastic美國學樂集團以及玉山金控，黃偉哲也感謝來自各方資源贊助，包含富樂夢教育基金會贊助活動經費、大員皇冠、敦煌書局贊助獎品。 今年英語電子書閱讀量創下亮眼佳績，其餘親子活動也獲得正面回響，二官辦強調，美國Scholastic贊助2套線上英語電子書系統可使用至2020年5月底，請民眾把握機會，持續閱讀累積軟實力！

(中時 )