週一，俄羅斯科學家展示去年在冰凍土中發現的史前小狗，據信該小狗年齡為18,000歲。

美聯社報導，這隻史前小狗是在西伯利亞遠東地區亞庫次克市(Yakutsk)附近的一塊凍泥中發現的，小狗保存得非常好，包括體毛、牙齒、鬍鬚和睫毛都完好無損。

亞庫次克市的猛獁象博物館(Mammath Museum)館長尼古拉·安德羅索夫（Nikolai Androsov）表示，永凍土中找到的古代動物很多種，最有名的就是長毛猛獁象，此外馴鹿也不少見，然而這還是第一次找到冰凍的小狗，這對我們研究犬類將有很大的幫助。

近年來，俄羅斯遠東地區發現愈來愈多的古代動物遺骸，這與凍土層融化很有關係，也就是氣候變化造成的影響。對當地人來說，這倒是一種財富，許多象牙獵人會尋找凍土層裡的長毛象。

東北聯邦大學的科學家謝爾蓋·費奧多羅夫（Sergei Fyodorov）對媒體說：「在亞庫次克，特別能感覺到天氣正在溫暖，在冬天來得晚，春天來得早。」

德哥爾摩古生物學中心的科學家洛夫·達倫（LoveDalén）表示，他們已利用放射性碳年代測定中，證明這隻小狗的存活年代，大約距今18,000年。

然而，進一步的測試使科學家們提出的問題多於答案，最基本的問題還無法解答，他們無法確切地說出它是狗還是狼。

狗與狼在基因上的差異很小，因此目前的DNA分析，還看不出什麼差異，科學家可能要進行第三輪基因組測序，才能解開謎團。假如確定這隻小動物是狗狗，那麼人類馴養狗的時間就有更確定的年代。

(中時電子報)