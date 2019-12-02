在大陸錄節目喪命的高以翔2日終於回家，10年前曾與高以翔合作的孟耿如，2日出席LG公益活動時透露， 2009年拍攝《桃花小妹》時曾遇過高以翔，對這位大哥哥的印象就是非常親切友善。當時曾留下一張合照，看到他驟逝消息，她難過到至今不敢翻出當年照片，就怕觸景傷情。

孟耿如說，她，當時她剛入行沒名氣，高以翔正以「時尚F4」累積不少人氣，「他很帥很紳士，沒有因為我很新就不理我，完全沒有架子，很喜歡這個大哥哥，有一張照片我抱著他、很溫暖的照片，我不敢再去找這個照片，是一個很好的回憶」。

孟耿如也曾在工作時受傷，拍《麻醉風暴2》時吊鋼絲重摔，也曾拍戲累到氣胸發作，她說任何工作都有風險，覺得自己能做的就是把握當下、珍惜現在。

孟耿如出席公益活動。（LG提供）

孟耿如擔任今日以「希望導師」身份現身LG電子公益活動，搶先和孩子們一起過耶誕，現場與孩子們一起為ARU’s Dream上色，孟耿如興奮表示跟小孩一起也能找回自己活潑單純的一面。

孟耿如也說自己很重視耶誕節，今年未婚夫黃子佼在百忙中佈置耶誕樹，讓她覺得十分貼心感動。近期婚禮籌備進行到挑婚紗階段，預計下個月拍婚紗，她希望在婚紗中放入一些特別元素，例如夜市或夜晚的台北小公園等等，讓看到的人都能留下深刻的印象。

(中時 )