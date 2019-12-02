屏東縣長潘孟安在為黨籍立委蘇震清造勢場合站台時爆雷，透露高捷延伸屏東已經定案，但高雄市副市長葉匡時隨即在臉書質疑，這是假新聞嗎？我怎麼不知此案「確定」了？對此，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維坦言，2人對定案的認知有落差。

葉匡時指出，請問潘孟安你的「確定」定義為何？是「確定」要做捷運延伸到屏東的研究規劃？還是「確定」核定這個計畫要動工了？能否給我們一紙公文或會議紀錄，讓我們「確定」一下？對不起，在民進黨的執政下，我實在不「確定」，我能「確定」什麼？

為此黃國維解釋，高雄捷運延伸屏東一案，屏縣府已委託高雄市政府捷運局評估，從8至10條路線中，找到4條較佳路線，其中在日前技術分析完成後，雙方一致認為，由小港、林園經新園到東港的這條路線最具優勢。

黃國維進一步說明，當然確定路線後還需要將整個評估結果報到交通部與行政院，依葉匡時當作交通部長的角度來看，認為是要到中央單位核定後才算定案，不過以地方角度而言，路廊確定是最重要的事，整條路線確定才會繼續走下去，而有後續的可行性評估、綜合規畫等階段。

(中時 )