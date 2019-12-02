台北地檢署偵辦「idcc」帳號在網路針對去年關西機場事件，汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，起訴楊蕙如。國民黨副秘書長蔡正元表示，此事必須追究駐日代表謝長廷的政治責任。

蔡正元說，去年關西機場事件發生後，第一時間切割大阪辦事處的並非網軍，而是駐日代表謝長廷；當時謝說大阪辦事處長不是他任命，考績也不是他打得到的，推論起來就是跟他無關，作切割撇清。但駐日代表不是當地指揮官嗎？代表處底下的辦事處就是各司令部，謝是軍團司令，底下處長有如師長，說師長不是司令任命，說打不了考績是騙誰？謝又說東京與關西距離很遠，意思是管不到，那麼香港與北京那麼遠，為何說習近平與香港事件有關？難道以後洛杉磯辦事處的事與駐美代表無關？所以先切割的是謝長廷。

此外，楊蕙如本來就是謝長廷的人，花這麼多錢養網軍，除了順著謝的風格去切割，還用很汙辱性的字眼去攻擊蘇啟誠，所以蘇毋庸置疑是悲憤自殺；誰讓蘇悲憤，一般媒體沒用很難聽的性字眼去攻擊，誰讓蘇悲憤？謝是最重要因素，謝把責任推給蘇，再用線上網軍攻擊蘇，難怪蘇會悲憤。

蔡正元說，當時謝長廷為何不向國人三鞠躬道歉，說大阪旅客沒處理好而向國人道歉；謝是綠營大老，又選過總統，蔡英文怎敢拿謝長廷怎樣？這點擔當都沒有。這件事不僅打擊外交官士氣，也損失長期培養，包括經過特考、重重磨練及培養的辦事處處長，一下子就把處長推到午門外抄斬，謝的政治責任在哪裡，是最該追究的。

(中時 )