國民黨總統參選人韓國瑜昨天解釋，他呼籲支持者接獲民調時，回答「唯一支持蔡英文」，是因為深受「劍橋分析」的黑韓之害，要破解「假民調就是詐騙」。韓營核心人士透露，其實韓營內部民調的韓英差距是5至6％，與外面的民調完全不同；民進黨把民調操作到太離譜，韓才逆向操作，且策略已開始奏效，目前地下賭盤已經傻掉，不知如何處理。

常以「社會觀察家」受邀上談話節目的名嘴砲哥也說，今年的大選賭盤本來就很亂，韓上周引領韓粉故意亂答民調，更打亂大選賭盤，因不確定性一下子飆高，這兩天除了部分賭盤已停收之外，甚至有一組賭盤開始以五成賠率退注，避免日後慘賠。

韓營核心人士說，光從韓前天在高屏的場子，每場都熱呼呼的，屏東甚至有3萬人主動到場，對照「蔡贏韓29％」，就可知道民進黨操作民調已經太離譜，「那種民調若是真的，蔡英文躺著都當選了。」韓深受假民調所害，早就想呼籲支持者拒答、甚至亂答民調，是幕僚一直擋，直到韓的支持度被作成剩19％，甚至比2016年大選更慘，韓氣不過就喊出來。

他說，韓走完22縣市，所到之處，熱呼呼的民心都與2016年大選的氛圍完全不同，韓及幕僚對當選深具信心，因此韓敢不甩被操弄的民調，一切訴諸民心。結果這幾天競總就接到反映，表示大選賭盤這下子都傻了，因為民調不具參考價值，賭盤很難繼續操作。

砲哥則說，今年大選賭盤最早是5月時韓讓蔡20萬、15萬票，後來私菸案發生，差距理應拉開到讓20、30萬票，卻因反送中事件，出現平盤PK盤；後來香港持續亂，韓又屢出包，逐漸開出蔡讓10、20、30 、40萬票的盤，前陣子韓氣勢拉回來，變成蔡讓25萬票。但上週韓喊出搞亂民調，因盤不穩，有總組頭停止開盤或已開的賭盤停收，甚至還有最早開韓讓蔡20萬票的盤，開始以賠一半受理退注，水錢（手續費）由總組頭吸收。

砲哥說，除了正常賭盤受衝擊，這兩天還有兩個條件很奇怪的賭盤，其中一個估票差距特別大，甚至只收賭某陣營的注，看來是有意影響投票，另一個則是明顯要作面子給某陣營，因這種賭盤的幕後有特定勢力，通稱為「黑手盤」。

(中時 )