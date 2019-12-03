女王的教室．為什麼要讀書？

為什麼學校念了一堆東西，生活上卻一點用都沒有？這恐怕是許多人的疑惑。暱稱「台大彭于晏」的網友，在教小蘿莉數學時，就被問到這超級難題，答不出來的他，急忙上網求救。

「台大彭于晏」在PTT發文表示，最近在教一個小蘿莉數學，被問到一個八卦版常常出現的問題：生活中又用不到這些東西，讀了要幹嘛？

「台大彭于晏」說他不信奉「萬般皆下品，唯有讀書高」，說不出好好讀書上好大學之類的屁話，希望網友提供能讓小蘿莉聽懂的解答。

這個發問引發網友熱烈回應，有人認真回「讀書就像鑰匙 讀越多越高能開的鎖就越多 鎖就是工作機會與人生經歷」、「除了少數從小就知道自己要的方向外，大部分都還不知道自己性向吧，把書念好就是累積自己未來可以選擇的籌碼，同時也是從小訓練自己面對困難挑戰困難的態度，要養成不逃避困難的習慣」、

「不讀以後人生就毀了，這麼簡單」、「給他看台積電工程師和正常人的薪水差異」、「讀複雜數學雖然買菜用不到,但是會影響你以後去哪裡買菜」。

也有人壞壞歪回：「書讀多一點，以後就算做雞也比較貴OK?」、「教她從小保養運動,長大整形豐胸,更有用」、「讀了夠多的書才能騙那些不讀書的人」、「學點知識免得以後被騙去開房間還付房錢」、「給他看阿扁的新聞」。

被小蘿莉問倒，「台大彭于晏」在PTT發文求救。（截自PTT）

(中時電子報)