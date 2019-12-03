近期西方國家正嚴正關注大陸打壓新疆人權之際，根據澳洲智庫研究發現，除了已為外界所知的知名陸監視器材公司海康威視參與之外，大陸電信巨擘華為與先前因關閉美國少女呼籲關注新疆而道歉的抖音，也都參與對新疆少數民族的監控，並將研發的監控科技推向海外。外界認為，在華為遭美列黑名單之後，逐漸在美走紅的短影音軟體抖音已成為下一個美國「緊迫盯人」的目標。

據《華盛頓郵報》和《商業內幕》報導，澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策中心11月28日公佈大陸科技產業全球擴張的數據報告，顯示除了已被點名的海康威視與大華技術公司之外，華為與抖音（TikTok）的母公司「字節跳動」（ByteDance）也榜上有名，指控這兩家陸企替新疆政府提供維安服務，間接導致人權侵害。

報告指出，新疆網路員警2018年與抖音開始合作，建立「新型公共安全和網路社會管理模型」，説明新疆地方政府和宣傳部門使用「字節跳動」開發的今日頭條和抖音應用軟體，讓當地官員使用抖音平臺推廣當地形象。

報告也指出，華為也積極配合新疆警方，其中最成功的案例涉及與新疆公安部門的合作項目，其中華為的貢獻在於能夠快速分析影音，並在影音資料庫中進行精准的搜索，包括汽車的顏色、民眾膚色以及移動的方向等，以滿足「安全防範行業智慧化」的要求。

報告並指出，華為與抖音已經在全球拓展業務，這些公司為政府研發的監控科技也將跟隨公司走向海外，值得西方國家警覺。

對此，「字節跳動」表示，抖音允許個人和包括民間和執法部門在內的團體和機構開設用戶帳戶，這種做法與其他國家社交媒體平台允許包括執法部門在內的類似組織為犯罪預防警告等目的設置帳戶的行為類似，但該公司不生產、操作或散發任何與監控有關的產品或服務。華為也表示，「華為不代表任何客戶操作平安城市網路系統」，該公司的技術符合當地的法律規定。

(中時電子報)