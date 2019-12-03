英國威廉王子曾經以「難怪我這麼瘦」一語吐嘲妻子凱特廚藝不佳，不過究竟凱特王妃廚藝好不好？至少英國知名烹飪作家貝莉（Mary Berry）是給予肯定評價的。

英國威廉王子與凱特王妃近期合體烹飪作家貝莉，拍攝聖誕節特別節目「貝莉皇家聖誕節」。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、時尚雜誌ELLE報導，肯辛頓宮1日宣布威凱夫婦和英國知名烹飪作家貝莉合作拍攝聖誕節特輯，節目中三人合力完成款待善心人士的餐點，同時也讓貝莉一窺威凱夫婦的慈善工作內容，長達1小時的「貝莉皇家聖誕節」（A Berry Royal Christmas，暫譯）節目將在16日首播。

On #ABerryRoyalChristmas Mary Berry joins The Duchess of Cambridge behind the scenes at @RHSWisley to learn more about The Duchess’s commitment to the early years in raising the next generation of happy, healthy children. pic.twitter.com/FF2cZL5WqD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

根據肯辛頓宮釋出的錄影照片，可看到凱特和威廉兩人穿著藍色圍裙的合影，以及凱特準備在餐點上擠奶油花的畫面。

#ABerryRoyalChristmas culminates in a Christmas party, hosted by The Duke and Duchess of Cambridge, to thank and acknowledge staff and volunteers from charities and organisations who will be working tirelessly over the Christmas period.



📷 @mattporteous pic.twitter.com/dj0eZY7vJy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2019

威廉王子先前曾吐嘲妻子廚藝不佳，稱「難怪自己會這麼瘦」，不過貝莉打臉，稱讚凱特廚藝「非常好」。她說她要求夫妻倆做肉捲，兩人都非常好勝，過程中不斷看對方有什麼創意發想，她讚美夫妻倆感情很好，是非常迷人的一對夫妻。

(中時電子報)