籃球特尾樂專區 最熱門聰明選牌

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

有上運彩官網的朋友們最近應該有發現「焦點話題」項下的「籃球特尾樂」多了很多統計數據，方便用來分析預測每個隊伍比賽得分可能出現的尾數，對喜歡投注運彩「籃球特尾樂」的朋友們非常有幫助。

運彩官網籃球特尾樂專區。(台灣運彩提供)

運彩「籃球特尾樂」只要猜中比賽隊伍得分的尾數就中獎，中1尾(猜中1個投注隊伍得分的尾數)獎金7倍、中2尾獎金70倍、中3尾獎金700倍、中4尾獎金高達7,000倍，買「特尾樂」100元只要中4尾就有70萬獎金，可以買輛新車代步，如果是買1,000元中4尾，獎金就高達700萬，可以買間新房入住，簡單、好玩、獎金高的特性深受消費者喜愛。

籃球特尾樂統計數據。(台灣運彩提供)

為方便消費者分析投注「特尾樂」，台灣運彩特別把最近3個球季的NBA(美國職籃)及WNBA (美國女子職籃)各球隊比賽得分的尾數做一個查詢網頁，放在「焦點話題」項下「籃球特尾樂」專區，大家可以自由擇定「聯盟」、「球隊」、「主/客場」、「對手」、「球季」、「例行賽」或「季後賽」等選項，進行「搜尋」，網頁就會顯現您想要的統計數據，把常出現的尾數歸類為「熱門尾數」，不常出現的尾數則歸類為「冷門尾數」，同時也會帶出該球隊「近十場尾數」及其全部的「賽事明細」，非常適合大家投注前參考。

現在正值NBA籃球賽季，喜歡投注高賠率獎金的朋友們，可以上來這個網頁逛逛，分析統計後不妨也可以買張「特尾樂」試試手氣，或許您也有機會讓自己抱回百萬獎金買間新房入住。

(中時電子報)