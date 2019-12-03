CBA北京首鋼公告更換洋將，讓漢密爾頓休息，改由奈及利亞悍將尤度上陣，搭配華裔好手林書豪，今晚將在客場挑戰廣州。

北京首鋼1日在主場敗給了目前戰績排名第一的廣東，林書豪砍了26分和10籃板也無濟於事，北京首鋼2日晚間宣布經過管理層、教練團球員之間慎重考慮和充分溝通後，球團決定讓外援尤度（Ekpe Udoh）出戰接下來的賽事，讓另一位外援漢密爾頓得到充分輪替休息。

CBA目前賽程已進行了四分之一，如何讓陣中球員得到調整是各隊接下來重點問題，北京首鋼選擇在此時更換外援，就是著重在讓洋將得到喘息機會，佔了一個外援缺額的林書豪，或許接下來也有可能被替換。

漢密爾頓在北京效力第三季，12場比賽場均20.7分、11籃板、2.3助攻、1.7組攻，籃板和阻攻都是聯盟榜上的好手，先前在與山東的比賽單場搧了8記麻辣鍋，創下隊史新高。

尤度是2017年歐冠盃冠軍與MVP得主，2010年NBA選秀首輪第六順位加盟勇士，9年來轉戰了公鹿、快艇與爵士，雖然帳面上成績步怎樣，但208公分與111公斤的體重在內線有著極大優勢，北京首港期盼尤度能與林書豪起了良好化學變化。

(中時 )