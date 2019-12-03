蛋殼顏色深更營養？專家揭真相。(影/中天新聞)

市售雞蛋不僅外殼顏色深淺有差異，連蛋黃顏色也會稍不同。常有婆婆媽媽稱「蛋黃越紅，越營養」，但真的有比較營養嗎？現有專家指出，這些都是迷思，因為黃蛋殼跟白蛋殼蛋白質含量相差不大，蛋黃顏色則是跟餵養飼料有關，並不會影響營養成份高低。

中天新聞報導，營養師劉怡里表示，其實雞蛋蛋殼的顏色，是與雞隻的雞因差異才有關係。蛋殼顏色的差異，主要是與雞隻的品種有關。

從衛福部食藥署「食品營養成分資料庫」數據，來看，每一百克中的白殼雞蛋蛋白質含量為12.6克、脂肪為9.1克。黃殼雞蛋蛋白質則是12.5克、脂肪為8.6克，顯示出雞蛋蛋殼顏色不代表會影響營養的高低。

劉怡里也說明，蛋黃的顏色深淺不同與蛋的營養成分較無關聯，蛋黃顏色會有深淺之別是因為雞所攝取的飼料也會影響蛋黃的顏色。她舉例說雞吃了胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素含量較多的飼料，會讓其生產的蛋黃顏色比較深，她強調這並不代表比較營養。

(中時電子報)