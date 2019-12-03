許多人當工作不順、感情受挫等運氣很順時，會寄託宗教的力量，走過低潮，不過如果遇到「有心人」乘虛而入，假藉神魔之說，就得靠理智來分辨真假。中部地區一名女子，因為諸事不遂，於是前往宮廟「問事」，遭到盲眼住持以幫她「灌氣軀邪」改運為由，藉機「揩油」撫摸私處，事後女子愈想愈不對，報警控告遭到猥褻。

檢警調查時，被害人自述丈夫在監服刑，而她工作也遇到瓶頸，常遭到不合理的排斥，加上孩子也接連出事，所以才會到這家宮壇「問事」改運。當住持告訴他遭到嬰靈纏身，她想起自己曾墮胎拿掉孩子，沒想到住持聽了更是信誓旦旦，稱說如果沒有處理好，全家大小都會出事。

婦人信以為真，所以同意讓住持作法「制煞」，住持告訴他，過程他會「灌氣」將她身上的嬰靈驅趕出來。當時「法室」內只有她與住持，還有她一名隨行的朋友在場，住持口中唸著咒語，將手按著他的肚子，但是隨之手卻伸進她內褲，還用手壓在她私處，同時間嘴還湊進她耳邊吹著風，讓她感覺很不舒服。

約莫過了近2分鐘儀式結束，但是女人愈想愈覺得自己身體被「神棍」猥褻，於是報警處理，庭訊時，被告稱說，他有先告婦人可能會碰觸到敏感部位，但是當時她並沒有拒絕，當時是因對方穿的褲子太緊，所以「不小心」碰到私處。

但是法官不採信被告的說法，案經一、二審住持都被判有罪，上訴上訴最高法院也遭駁回，判處1年2月有期徒刑定讞。

(中時電子報)