高雄市新聞局長王淺秋上趙少康與尹乃菁主持的Yahoo《鄉民來衝康》節目，分析韓國瑜選情。（圖／取自Yahoo《鄉民來衝康》網路直播）

韓國瑜近期因為民調低，因而呼籲支持者，若接到民調電話，要回答唯一支持蔡英文。而高雄市新聞局長王淺秋被問到為何韓國瑜選情熱呼呼，但民調卻低？問題在哪裡？王淺秋指出，因為，「隱性選民」愈來愈多！

有親綠媒體日前公布民調顯示，蔡英文贏韓國瑜近30％，韓國瑜也呼籲庶民，若接到民調電話，要回答「唯一支持蔡英文」，要徹底摧毀民調準確性。

而韓陣營、高雄新聞局長王淺秋2日上Yahoo《鄉民來衝康》政論節目直播，主持人趙少康與尹乃菁問王淺秋，韓國瑜到底怎麼回事？為何民調低？但造勢場合民眾卻依然熱情？蔡英文民調高，現場卻很冷？

王淺秋分析，愈來愈多「隱性選民」，高雄目前是五五波，很多支持韓國瑜民眾跟他們說，「不要告訴別人喔，我是挺韓的！我怕被恐嚇，只能偷偷說！」

王淺秋強調，這類選民越來越多，連企業贊助高雄活動都要求不要放企業的Logo，甚至要求如果議員要調資料，也不要告訴他們！這多麼可怕！

另外，節目來賓，「四叉貓」也證實，他一些在私人公司上班的朋友，由於老闆是挺綠的，因此也不敢公開挺韓，深怕被秋後算帳！

(中時電子報)