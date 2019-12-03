大陸在建的第3艘航空母艦衛星影像分析

針對大陸新建造的航空母艦來說，俄羅斯專家認為其建造的速度太快，又同時應用許多最新開發的技術，例如在大陸自行設計的航母上採用電磁彈射器與艦上集成發電站，這兩者對中國大陸來說都是新的技術挑戰，在設計、建造、未來船員操作以及持續運營上都會造成很大的挑戰。

《南華早報》最近報導稱，目前在規劃中的兩艘航母都屬於相同的003型，採傳統動力及電磁彈射。在已完工的002服役後，首艘003型正在積極趕工，而第2艘003則預計會在2021開建。至於外傳的004型核動力航母計劃，目前就只能暫時擱置，主要是003型航母要解決的技術問題太多，相關配套的工作還有待解決。

據俄羅斯《衛星通訊社》刊登專家瓦西里．卡申的分析稱，在建的首艘003型預計在兩年內完成。這艘全新的、完全由中國大陸自行設計的船隻，與蘇聯或西方的任何版本都不相關。在這艘航母上將配備電磁彈射系統，這讓中國大陸成為全世界第2個為航母配備自己設計和生產電磁彈射器的國家。

卡申指出，從技術上講，電磁彈射是一個非常複雜的難題。即使在美國，也只有最新的福特級航母有此配備。這種創新的系統以及美國造船設計中的許多其他新系統，給船員的操作以及持續運營造成很大困難。

不過，與福特級不同的是，大陸電磁彈射型航母不會配備核動力裝置。到目前為止，大多數航母上的蒸汽彈射器使用艦上動力裝置產生的蒸汽，但電磁彈射器則要使用大量電力，對常規動力航艦來說，這可能是個大問題。

卡申說，據悉新建彈射型航母使用了一項創新的設計───集成式電動技術。它的主要動力裝置實質上是一個未與螺旋槳連接的發電站，由它產生的能量可以在各種設施之間靈活分配，包括推動船舶運動的電動機、武器、電子設備、彈射器等。

他表示，在西方船艦引入此類發電站的經驗表明，雖然此項技術的潛力巨大，但在開始時會出現一些可靠性方面的問題。就拿英美海軍新一代軍艦來說，就遇到嚴重困難。但顯然大陸專家對自己的研究成果充滿信心，並在同時建造的兩艘航母上引入這種最新的技術。

卡申最後說，建造速度快也有好處，如此一來，大陸在2020年代中期就會擁有2艘非常可靠、但能力有限的航母，它們將能在第一與第二島鏈內擴大中共海軍的實力。同時還會新建2艘帶有電磁彈射器的新型航母，除了有更多的艦載戰機之外，還會包括多種專用戰術飛機，如空中預警機與電子戰機。加上快速大型補給艦配合，將使中共海軍能在諸如印度洋或地中海東部等偏遠地區提高武力投射能力，當然還需要新的航母能顯示出所需要的可靠性。

(中時電子報)