通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

高以翔上月底在大陸錄影猝逝，享年35歲，2日終於回到台北，家屬陪伴他走回家的最後一哩路，告別式也確定於15日舉行。而通靈大師江嘉葉看到移靈過程，就表示在2日凌晨5點，高以翔遺體離開杭州殯儀館、黑色箱型車緩緩駛出時，她看到有兩位天使在車頂上飛行護著車子的安全，再仔細一看，更觀到高以翔在棺木內抱著自己遺體，輕輕撫摸，彷彿不捨跟他共生存35年的遺體分開。

而在高以翔的遺體要離開杭州殯儀館時，不少粉絲追在靈車後面哭喊「以翔，不要走」，江嘉葉表示，高以翔當時聽到他們的哭喊，也飛出來喊著「小心，不要跌倒！」更到眾人面前，雙手作揖説：「天氣這麼冷，大家趕快回家吧！我很好，不用擔心我，謝謝大家。」最後揮手與粉絲告別，直到看不見人群，他才回到車內。

回到台灣後，由高以翔家人接回遺靈至第一殯儀館時，他看到眾多媒體擁擠，也飛出來跟大家作揖道謝，並請大家小心別摔倒了。另外，江嘉葉還觀到高以翔在靈堂裡，學著燦笑陽光的遺照擺pose，看起來似乎很滿意父母替他所選的照片，「高以翔的魂魄的確回來了，請大家放心。」

(中時電子報)